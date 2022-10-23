Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular

M.C.G'nin kullandığı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) bulunduğu scootere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.