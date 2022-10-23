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Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdaki 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olayı duyan gençlerin yakınları ve arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önüne koştu. Cenazeler gözyaşları arasında teslim alındı.

Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular

M.C.G'nin kullandığı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) bulunduğu scootere çarptı.  Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular

Ortaokuldan bu yana sınıf arkadaşı olan lise son sınıf öğrencisi Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular

Acı olayı duyan gençlerin yakınları ve arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önüne koştu. Cenazeler gözyaşları arasında teslim alındı. 

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Antalya'dan yürek yakan görüntüler! Haberi duyan koştu gözyaşlarına boğuldular
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