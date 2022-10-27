İBB tarihi ve saati açıkladı! Sürücüler dikkat o yolda asfaltlama var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de asfalt yenileme çalışması yapılacağını bildirdi ve sürücüleri uyardı.Abone ol
İSTANBUL'da D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de 23.00-06.00 saatleri arasında asfalt yenileme çalışma yapılacağı için ulaşım yan yoldan sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan duyuruda, "D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde, 30 Ekim 2022 tarihinde 23.00-06.00 saatleri arasında yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır." denildi.