Bu yöntemle eskimiş beyaz spor ayakkabılarınız sakız gibi olacak!

Beyaz spor ayakkabılar zaman geçtikçe kirlenmeye ve sararmaya başlar. Sararan ve kirlenmiş ayakkabılar özellikle rengi beyaz olduğunda temizlemek zor olabiliyor. Yeni ayakkabılar bile eski gibi göründüğü için giyemez hale gelebiliyoruz.

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Beyaz spor ayakkabılar kirlendiğinde ilk olarak çamaşır makinesine atmayı düşünebilirsiniz. Ancak ayakkabılar yüksek sıcaklıkta yıpranır. Düşük sıcaklıkta ise yeterince temizlenmez. Spor ayakkabıları birkaç basit yöntemle yeni gibi yapabilirsiniz.

Fazla kiri fırçalayın

Öncelikle küçük sert bir fırçayla ayakkabı üzerindeki fazla kiri temizleyin. Temizlemeden önce her türlü çamur, çimen veya kirin temizlendiğinden emin olun. Etrafı kirletmemek için eski bir çarşafın üzerinde bu işlemleri yapabilirsiniz.

Bağcıkları çıkarın

Bağcıklar kirliyse onları çıkarıp bir kabın içinde deterjanlı suya bırakabilirsiniz. Kiri çıkarmak için ılık sabunlu suyla elde yıkayabilir veya soğuk, yumuşak bir programda makinede yıkayabilirsiniz. Plastik uçları eritebileceğinden bunları kurutucuya koymaktan kaçının. Bunun yerine, onları havada kurumaya bırakın.

Sabunlu ılık suyla yıkayın

Ardından, spor ayakkabılarınızı geniş bir kova, lavabo veya küvette 1 ila 2 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ile ılık su karıştırın. Eski bir diş fırçasını veya küçük fırçayı suya batırın ve kir veya lekeleri çıkarmak için deliklerin etrafını ovalayın. Nemli bir sünger veya bezle silerek temizleyin. Çıkarılabilir tabanlı spor ayakkabılarını çıkarın ve sabunlu suyla ovarak temizleyin.

Yumuşak fırçayla kurulayın

Sabunlu karışımı ayakkabının tabanlarına diş fırçası ile uygulayabilirsiniz. Ayakkabıların tabanlarını ovalayın, ayakkabının her tarafını ve altını almaya özen gösterin. İnatçı lekeler veya izler için bu işlemi tekrarlamanız veya solüsyona birkaç damla daha bulaşık deterjanı eklemeniz gerekebilir.

Son olarak ayakkabılarınızı kurumaya bırakmadan önce nemli bir bezle ile sabunlardan arındırın. Daha sonra kurumaya bırakabilirsiniz. Ayakkabınız kururken direkt güneş ışığı almamalı. Dikkat etmeniz gereken diğer unsur ise, ayakkabıyı iyice kurumadan giymemeniz. Kurumadan giyerseniz koku yapacaktır.

Beyaz ayakkabı temizlerken ayakkabı modelinize dikkat etmeniz gerekir. Her türden beyaz ayakkabı için temizleme şekli birbirinden farklıdır. Kimi bazı malzemeler, beyaz ayakkabı modellerine zarar verebilir. Örneğin beyaz spor ayakkabı modelleri sabunlu su, karbonat ile temizlenebilir. Bununla beraber süet ayakkabı temizlemek için süet bez, nubuk ayakkabı temizlemek için nubuk bez kullanılır. Ayrıca beyaz süet veya beyaz renkli nubuk ayakkabı modelleri için, vazelin veya çeşitli alkollü losyonlar veya karışımlar tercih edilebilir. Suni deriler için diş macunu ve karbonat, beyaz spor ayakkabı modelleri için çamaşır deterjanı kullanılabilir.