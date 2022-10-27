Kısacık şortuyla kalça dansı yaptı! Kısmetse Olur'un Cansel'ine yorum yağdı: "Masum güzellikten eser yok"

Kısmetse Olur programında yıldızı parlayan ve o dönem yarışmacı Eser West ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kısacık şortuyla kalça dansı yapan Cansel'i görenlerin ağzı açık kalırken takipçileri ünlü fenomeni adeta yorum yağmuruna tuttu.

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Televizyon ekranlarında yayınladığı dönemde reyting rekorları kırarak damga vuran yarışma programı Kısmetse Olur'da renkli kişiliği ve yaptığı açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kalça dansı ile sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cansel Çördük program sonrasında yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtmış, görenler ise "Bu kim" yorumlarında bulunmuştu. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel, bu defa kısacık şortuyla yaptığı kalça dansı ile sosyal medyayı salladı.

"Masum güzellikten eser yok"

Bir süredir yurt dışında yaşayan Kısmetse Olur'un Cansel'i daha önce erotik bir klipte yer almasıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Cansel, sahneye çıkmadan önce kısacık şortuyla kalça dansı provasını kayıt altına aldı ve sosyal medya hesabı Instagram'da o anları takipçileriyle paylaştı.

27 yaşındaki ünlü ismin o hareketlerini görenlerin ağızları açık kalırken takipçileri ise Cansel'i yorum yağmuruna tuttu. Dansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Cansel'in takipçileri "Bırak dansı", "Masum güzellikten eser yok", "Programda bile daha iyi dans ediyordun" gibi yorumlarda bulundular. Cansel Çördük ise paylaşımına "Yani yargı yok lütfen şovdan günler önceydi" notunu düştü.

Kısmetse Olur Cansel kimdir?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, şimdilerde ise şarkıcılığa soyunmuş durumda.