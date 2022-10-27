Meğer kışın yapılan cinsel ilişki daha faydalıymış uzmanlar diyor

Kış aylarında cinsel ilişki yaz aylarına oranla daha sağlıklı bir hal alıyor. Eğer kış aylarında cinsel ilişki konusunda tembellik yapıyorsanız bir kez daha düşünün deriz. İşte cinsel ilişkinin kış aylarında insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri...

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Kış aylarında bazı aktiviteler için enerji bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Bu dönemlerde bedeninizdeki ve ruhunuzdaki tembellikten cinsel hayatınız da nasibini alıyorsa önerilerimiz çok işinize yarayacak! Kış aylarında cinselliğin faydalarını duyunca fikriniz değişebilir.

Mutluluk hormonu salgılamanıza yardımcı olur

Cinsellik, endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Cinsel tatmin sırasındanöronlar endorfin salgılanması için uyarılırlar. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerli bilimsel bir gerçek.

Bağışıklık sisteminiz güçlenir

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık hastalıklara yol açabiliyor. Peki soğuk algınlıklarından cinsellik ile korunabileceğinizi söylesek? İki psikolog tarafından yapılan bir çalışmada, haftada 3-4 kez seks yapan bir grup insan üzerinde gözlem gerçekleştirildi.

Sonuçlar ise şaşırtıcı: Gözlemlenen kişilerin tükürüklerinde, daha fazla cinsel ilişkinin sonucunda artan, vücudun tehlikelere karşı savaşmasını sağlayan antikorlara rastlandı.

Kaygılarınız azalır

Mevsimsel değişiklikler en çok da ruh halimizi etkiliyor. Kış aylarında stresin ve endişenin sizi daha fazla etkilediğini fark edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar aktif bir cinsel yaşamın stresi ve kaygıyı azalttığını doğruluyor.

Erkekler kış aylarında yılın geri kalanına göre çok daha fazla cinsel dürtü taşıyorlar.

Kış aylarında enerji seviyenizi korumamak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Kışın beslenmenize de dikkat edin

Demir eksikliği genellikle kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Regl dönemi bunun sebeplerinden sadece bir tanesidir. Demir eksikliği, yorgunluğa, enerjisizliğe ve huzursuzluğa sebep olur. Demir eksikliğiniz varsa doktorunuzun yazdığı takviyeleri almalısınız. Bunun yanında bolca yeşil yapraklı sebze, haftada bir kırmızı et ve kuruyemiş tüketmelisiniz.

Bolca su için

Kışın hidrasyonu sürdürmek yazın olduğu kadar önemlidir. Günde yaklaşık 8 bardak su, susuz kalmamanızı sağlar ve toksinleri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Çoğu insan kış aylarında su içmekte zorlandığını söylüyor. Su içimini kolaylaştırmak için sürahinize limon, greyfurt dilimleri, salatalık ve hatta donmuş meyveler ekleyebilirsiniz.