Evet-Hayır yarışmasının efsane sunucusuydu! Kötü haber geldi eşinden flaş açıklama!

Bir dönemin sevilen yarışması 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. 3 Temmuz'dan beri hastanede tedavi gören Yolaç, Bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit) şikayetinin ardından koronavirüse yakalandı. Yaklaşık dört aydır Covid-19 ve zatürre tedavisi gören ünlü sunucunun durumuyla ilgili son bilgileri eşi Asuman Tuğberk Yolaç verdi.

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TRT'de 'Evet-Hayır' yarışmasıyla yarışmacılara ter döktüren ekranların usta ismi Erkan Yolaç'ın, "Amerika'da hastaneye kaldırıldığı" haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşinin durumu hakkında sessizliğini bozan Asuman Tuğberk Yolaç'tan flaş açıklama geldi. Milliyet.com.tr'ye eşinin sağlık durumu hakkında konuşan Asuman Yolaç, Erkan Yolaç'ın 3 Temmuz'da başlayan tedavi sürecini tek tek aktardı.

"10 gündür yoğun bakımda"

Ünlü sunucunun eşi Asuman Yolaç şu ifadeleri kullandı: "3 Temmuz’da bir akşam yemeği sonrası zehirlenme sonucu yaşadığı bağırsak şikayetiyle acil servise başvurduk. Hastaneye yatışı yapıldı. Bir hafta sonra koronavirüse yakalandığı bilgisi verildi. Erkan'ı Covid katına aldılar. Korona ile birlikte genel durumu bozuldu başka rahatsızlıklar ortaya çıktı. Kan basıncında ciddi düşüş belirginleşti. Onun tedavisine başlandı. Daha önce geçirdiği zatürre nüksetti. Bir süre Maslak'ta özel bir hastanede kaldı, 25 Temmuz'da Taksim'de özel bir hastaneye nakledildi. O günden beri nöroloji kliniğinde takibi yapılıyor. Akciğerlerinde bir mantar mikrobu oluştu. Yutkunma zorluğu olduğu için beslenme yapılamıyor. Solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle birkaç kez yoğun bakıma girip çıktı. Bilinci açık. Son 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Erkan çok güçlü. İnşallah atlatacağız, inşallah dualarla sağlığına kavuşacak."

Erkan Yolaç kimdir?

24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli Babaeski'de dünyaya geldi. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan ünlü ismin babası Mehmet Yolaç, Edirne'lidir. Babası Bulgaristan Sofya'dan göç etmiştir. Altı yaşındayken önce İstanbul'a, sonra babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındı. Kastamonu'da lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanının sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları yapmaya başladı.

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle sahnelerde yer aldı. Ancak 'Evet Hayır' yarışmasıyla tanındı. Yolaç, 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile Mart 1976'da evlendi. Göksu adındaki kızı ve Mehmet adındaki oğlu, Amerika’ya yerleşti.