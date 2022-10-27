Her yeni kıyafetin içinden neden fazladan kumaş çıkar? Bakın ne içinmiş...

Alışveriş yapmak, yeni kıyafetler almak birçoğumuz için en keyifli olduğumuz anların başında gelir. Peki mağazadan yeni aldığımız kıyafetlerin içinde fazladan bir kumaş parçası çıkar. Kıyafetimiz ile aynı renk olan bu parçayı önemsiz görüp çöpe atanlar da var acaba bu ne işe yarıyor diyenler de.. Bakın aslında o kumaş parçası ne içinmiş?

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Yeni kıyafetler almak, doyasıya alışveriş yapmak ve gönlümüzce giyinmek birçoğumuzun en büyük zevklerinin başında gelir. Fakat alışveriş sonrası kıyafetleri dolaba yerleştirmek için açtığımızda paketlerin içinden kumaş parçası çıktığını görürüz. Aldığımız kıyafetlerin rengi ile uyumlu olan bu kumaş parçası bazıları gereksiz bulup direk çöpe atar, bazıları ise bu ne işe yarıyor acaba diyerek bir köşede saklar. Bakın kıyafetlerden çıkan o kumaşlar aslında ne işe yarıyormuş?

Neden fazladan bir kumaş parçası çıkar?

Yeni bir kıyafet alıp eve geldiğinizde, kıyafetin etiketini sökerken etikete iliştirilmiş bir kumaş parçasının da olduğunu pek çok kez fark etmişsinizdir. Bu kumaş parçası tam olarak satın aldığınız ürünün renginde ve aynı materyalden oluşur. Ekstra kumaşın orada olmasının sebebi ise, kıyafetin aslını çamaşır makinesinde yıkamadan önce, bu kumaşla bir deneme yaparak olası hasarların önüne geçmenizi sağlamaktır.

Rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir?

Elbetteki siyah giysilerin hemen solmasının nedeni sık sık yıkanmasıdır. Bu nedenle siyah renkli kıyafetler mümkün olduğunca az yıkanmalıdır.

Siyah giysileri yıkarken marketten siyahlar için üretilmiş deterjanlardan tercih edilmelidir. Siyah giysileri yıkarken ters çevirip yıkamak çabuk solmasını engeller.

Sıcaklık derecesi çok önemli

Siyah giysileri sıcak derecede yıkamak yerine soğuk suyla yıkamayı tercih edin. Siyah giysileri mümkün oldukça kısa programda yıkamaya çalışın.

Eğer siyah giysileriniz çok solduysa ve eski haline getirmek istiyorsanız çamaşır makinesinde kullanılmak için üretilmiş siyah giysi boyalarından alıp siyah giysilerinizi yıkarken bu boyayı kullanın. Bu sayede solan siyah giysileriniz eski haline gelecektir.