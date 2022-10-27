Sebzeli balık buğulama ile balığın lezzetini ikiye katlayacaksınız

Balık, sağlığa olan faydaları ile herkesin tüketmesi gereken bir besin. Ülkemizde en çok tüketilen balık hamsi olsa da, başka birçok çeşit balık, ve bunlardan yapılan yemekler bulunuyor.

İşte sebzeyle birleştiği zaman lezzetini katlayan, sebzeli sardalya buğulama malzemeleri ve tarifi...

500 gr sardalya

2 adet orta boy soğan

3 adet orta boy domates

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı sirke

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 tutam maydanoz

2 adet defne yaprağı

1/2 limon

Karabiber

Tuz

Sebzeli sardalya buğulama yapılışı:

Sardalya buğulama tarifi için, ilk başta yarım kilo sardalya balığını ayıklayıp, kafalarını kopartın. Dilerseniz balıkları aldığınız yere ayıklatabilirsiniz. Sardalya balığı pullu bir balık olduğu için musluk altında pulları gidene kadar eliniz ile ovuşturarak, yıkayın. Sonrasında kevgir içinde bekletip, suyunun süzülmesini sağlayın.

Ardından 2 adet orta boy soğanı ay şeklinde ince ince doğrayın. 3 adet orta boy domatesin de kabuğunu soyup, minik küpler şeklinde doğrayın. Doğradığınız bu soğanların bir kısmını tencerenin tabanına serin. Sonrasında soğanların üzerine ayıkladığınız sardalya balıklarını yan yana dizin. Balıkların üzerine kalan soğanları ve doğranmış domatesleri serpin. Ardından 2 adet yeşil biberi küçük küçük doğrayın. 2 tutam maydanozu da ince ince doğrayın. Domateslerin üzerine biberleri ve maydanozları serpin. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ilave edin. Sardalya buğulamanın üzerine 1 yemek kaşığı sirke dökün. Sirke balığın pişme sırasında kokusunu alacaktır.

En son olarak yarım limonu dilimleyip, yemeğin üzerine istediğiniz şekilde dizin. 2 adet defne yaprağını da sebzelerin üzerine koyun. Sonrasında sardalya buğulamanın üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirip, tencereyi ocak üzerine alın. Bu aşamadan sonra su eklemeyin. Sebzelerin kendi suyu balığın pişmesi için yeterli olacaktır. Tencerenin kapağını kapatın. Sardalya buğulamayı orta ateş üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde, sebzeler ve balıklar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Tencerede sebzeli sardalya buğulama piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Sonrasında sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.

Sardalya buğulama ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik sardalya buğulama için geçerlidir.