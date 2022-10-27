Sinop'ta korkunç kaza! Önce yayaya ardından duvara çarptı ölenler var
SİNOP'ta otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından duvara çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Ramazan Yazıcı idaresindeki otomobil, önce kaldırımda yürüyen Beyhan Büyük'e, ardından Sinop Etnografya Müzesi'nin duvarına çarptı. Kazada Büyük'ün yanı sıra sürücü Ramazan Yazıcı ve araçta bulunan eşi Halime Yazıcı ile Halime Birincioğlu yaralandı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Yazıcı ile Beyhan Büyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.