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Sinop'ta korkunç kaza! Önce yayaya ardından duvara çarptı ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sinop'ta korkunç kaza! Önce yayaya ardından duvara çarptı ölenler var

SİNOP'ta otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından duvara çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Ramazan Yazıcı idaresindeki otomobil, önce kaldırımda yürüyen Beyhan Büyük'e, ardından Sinop Etnografya Müzesi'nin duvarına çarptı. Kazada Büyük'ün yanı sıra sürücü Ramazan Yazıcı ve araçta bulunan eşi Halime Yazıcı ile Halime Birincioğlu yaralandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Yazıcı ile Beyhan Büyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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