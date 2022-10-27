Heyecanla beklenen Porsche 911 Carrera T podyuma çıktı! Fiyatı hayrete düşürdü

Alman otomobil firması Porsche, uzun süredir merakla beklenen 911 Carrera T aracını nihayet gün yüzüne çıkardı. Özellikleri bakımından kendisine hayran bırakan otomobil, fiyatı ile de birçok kişiyi hayrete düşürdü.

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Uzun süredir tanıtımı beklenen Porsche 911 Carrera ile Carrera S arasında konumlanacak yeni modeli 911 Carrera T, nihayet podyuma çıktı.

Carrera T, 384 beygir güç ve 449 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litrelik motorla piyasayı sallamaya hazırlanıyor.

Standart versiyonda 7 ileri manuel şanzıman mevcutken, kullanıcılar ücretsiz olarak sekiz vitesli PDK çift debriyajlı şanzımanı da tercih edebilecekler.

Manuel şanzımanlı model, 0'dan 100'e hızlanmasını 4.3 saniyede, otomatik şanzımanlı versiyon ise 3.8 saniyede tamamlıyor.

Modelin maksimum hızı ize 291 km/sa.

Carrera T, yapılan iyileştirmelerle 911 Carrera'dan 45.36 kilogram daha hafiflemiş durumda.

Opsiyonel olarak sunulan Carrera T İç Mekan Paketi'yle emniyet kemerleri, koltuk şeritleri, dikişler, koltuk başlıklarında 911 logosu ve yer paspaslarında Arduvaz Grisi veya Kertenkele Yeşili detayları bulunuyor. Bu paketle birlikte GT Direksiyon simidi ve dört yönde ayarlanabilen Sport Plus koltuklar da geliyor.

Carrera T'nin ön tekerlerinde 20 inç arkada ise 21 inçlik titanyum grisi jantlar bulunuyor.

2023 Porsche 911 Carrera T, önümüzdeki yılın baharında 118 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

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