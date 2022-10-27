Çıtır çıtır kadınbudu köfte tarifi tadına doyum olmaz...

Kadınbudu köfte, bildiğimiz köftelerden farklı. Yine de kendini köfte olarak kabul ettirmeyi başarmış bir lezzet. Altın günlerinin vazgeçilmezi kadınbudu köfte, patates püresiyle de mükemmel uyumu yakalıyor. Tarifi tutturmak konusunda zorlanıyorsanız bir de bu tarifle deneyin.

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Kadınbudu köftesinin yapılışını bu tarifle denerseniz tadının daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Hazırlaması 25 dakika pişmesi ise 5 dakika sürüyor. Anlayacağınız gayet pratik bir tarif. Yanına ne yapacağınızı düşünüyorsanız patates püresini öneriyoruz.

Malzemeler

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı un

Köfteleri kızartmak için

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta (çırpılmış)

Yapılışı

1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun. Yoğurduktan sonra üzerine streç film çekip 20 dakika buzdolabında bekletin.

Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.

Şekil verilmiş köfteleri önce un ve galeta unu karışımına, sonra yumurtaya batırın.

Köfteleri kızgın yağda kızartın. Servis ederken püre ve sotelenmiş sebzeler ile servis edebilirsiniz.

Püf nokta

Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar. Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir.