Doğal pespembe dudaklar için bunu kullanın! Her evde var...

Güzelliğin en önemli simgelerinden biri de dolgun, pembe dudaklara sahip olmak. Eğer dudak renginizin giderek silikleştiğinden şikayetçiyseniz üzülmeye gerek yok! Estetik uygulamalarına girişmeden, evinizdeki malzemelerle dudaklarınızı kalıcı bir şekilde pembeleştirebilirsiniz. İşte o yöntemler...

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Kadınlarda dudaklar yaşla beraber rengini de yavaş yavaş kaybedebiliyor. Daha yumuşak ve renkli dudaklara sahip olmak istiyorsanız yalnız değilsiniz. Bu istek için dudak bakımında bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Düzenli olarak yapılan dudak peelingleri dudaklarınızın kurumuş görünümü alıyor götürüyor. Yumuşacık ve doğal pembe renge sahip dudaklara sahip olmak istiyorsanız evinizde bulunan malzemeler ile bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Limon suyuyla masaj yapın

Limon, lekeleri çıkarması ve mutfak eşyalarımızı temiz tutmasıyla bilinir. Beyazlatıcı özelliğinden dolayı pembe dudaklar için kullanabilir, limondan ince bir dilim kesip üzerine biraz şeker serpip dudaklarınızı bu kombinasyonla düzenli olarak ovalayabilirsiniz.

Gül yapraklarını sütle karıştırın

Gül yapraklarını 30 dakika temiz suda bekletin ve ezerek macun kıvamına getirin. Birkaç damla gliserin, bir çay kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın. Macunu dudaklarınıza sürün. Daha sonra on beş dakika kadar bekleyin ve ardından süt uygulayarak yumuşak bir şekilde masaj yapın. Bu çare harika sonuçlar doğurabilir.

Salatalık suyu

Bir dilim salatalık suyunun onları emmesi için dudaklarınıza sıkıca sürterek koyu dudaklarınızı aydınlatın. Bir hafta boyunca günde beş dakika tekrarlarsanız güzel pembe dudaklara kavuşabilirsiniz.

Bal, badem yağı ve şekeri karıştırın

Şeker cansız cilt hücrelerini pul pul dökmek için çalışır. Eşit miktarda şeker, bal ve badem yağını birleştirin. Bunu dudaklarınıza uygulayın, on dakika boyunca masaj yapın.

Diş fırçası ile fırçalayın

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, dudaklarınızın çevresinde oluşan çatlamış, kuru cildi gidermek için diş fırçanızı kullanarak dudaklarınızı ovalayın. Bu onların daha taze görünmesini sağlayacaktır.

Nar çekirdeği maskesi

Dudaklara nar çekirdeği maskesi uygulamak, ihtiyacı olan nemi almasını sağlar. Ayrıca nar dudakların koyulaşmasını engeller. Yine pürüzsüz ve sağlıklı dudaklara kavuşmak için harika bir meyvedir.

Dudak pembeleştiren diğer yöntemler

Dudak pembeleştiren yöntemlerden birisi yatmadan önce dudaklara pancar suyu sürmektir.

Gülün taç yapraklarının öğütüp dudaklara uygulamak.

Gün içerisinde bol meyve yemek ve en az 8 bardak su içmek.

Dudaklara her gün badem yağı sürmek.

Sigarayı bırakmak: Sigara dudakların vaktinden daha önce kararmasını sağlar.

Yatağa girmeden önce ev yapımı tereyağı yada süt kremi sürmek.

Dudaklara her gün limon suyu uygulamak.

Zeytinyağı ve şeker ile taneli bir hamur yapıp dudaklara bu karışımı yuvarlak hareketlerle sürüp ve ovalamak.