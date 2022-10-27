Isırgan otlu pesto sos tarifi yemeklere renk katacak!

Özellikle makarnalara muazzam bir tat katan pesto sosu marketlerden almanıza hiç gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle pesto sosu siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde fesleğen yerine ısırgan otu kullandık. İtalyan mutfağının enfes lezzeti ısırgan otlu pesto sos tarifi haberimizin devamında!

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İtalyanların meşhur makarna soslarından pesto sosu bu kez evde yapmaya ne dersiniz? Makarnaları lezzetiyle şenlendiren soslardan biri olan pesto sosu yapımı da basit. Normalde fesleğenle yapılan pesto sosu bu tarifte ısırgan otuyla yapıyoruz. Peki pesto sos nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Makarnanızın vazgeçilmezi olacak ısırgan otlu pesto sosu haberimizde...

Isırgan otlu pesto sosu malzemeleri

1 demet ısırgan otu

1 su bardağı ceviz içi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 veya 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

3 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Isırgan otlu pesto sosu tarifi nasıl yapılır?

Isırgan otunu işlemeye başlamadan önce elinize mutlaka bir eldiven giyin.

Körpe yaprakları ayıklayıp bir kaseye alın.

Üzerine tuz ekleyip elinizle birkaç dakika ovalayarak yumuşamasını sağlayın.

Isırgan otlarını yıkayıp sularını süzün.

Yıkadığınız ısırgan otu ile beraber sarımsak, karabiber, ceviz ve tuzu robottan geçirin.

Ardından zeytinyağını da ilave edin.

En son parmesan peyniri de ekleyin. Güzelce karıştıktan sonra da cam bir kavanoza alın.

Isırgan otunun faydaları neler?

Isırgan otu içeriği nedeniyle anti mikrobiyal ve antioksidan özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ağrı kesici etkisi de bulunur. Bu sebeple insan sağlığı üzerinde sayısız faydası bulunur. İşte ısırgan otunun faydaları:

Vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasını sağlar.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Baş ağrısına iyi gelir.

Vücuttaki ödemin azalmasında yardımcı olur.

Kan dolaşımının düzene girmesinde ve artmasında etkilidir.

Kalp sağlığı için faydalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Solunum problemleri yaşayan kişilerin tüketilmesi önerilir.

Alerjen sorunu olan kişilerin tüketilmesi önerilir.

Gut hastalığı olan kişiler tarafından kullanılması iyidir.

Kireçlenme ve eklem ağrısı yaşayan kişiler çay olarak tüketebilir.

Prostat problemi olan erkeklerin tüketmesi faydalıdır.

Kemik sağlığına iyi gelir.

Saç sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Saç köklerini besleyerek saç derisinin hava almasını sağlar. Böylelikle saçlar daha hızlı ve gür bir şekilde uzar. Aynı zamanda saçın yıpranmış görüntüsünü de iyileştirir.

Cilt sağlığı üzerinde faydaları bulunur.

Saç dökülmesi problemlerinde azalma sağlaması için kullanılabilir.