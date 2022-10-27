Tiktok'ta yeni trend cinsel organlarını yakıyorlar!

Tiktok akımlarının ne kadar zararlı olabileceğini, ölümlere bile yol açtığını haberlerden görebiliyoruz. Ancak hala yeni akımlar deneniyor. Şimdi de Tiktok platformunda cinsel organ sıkılaştırma adı altında birçok yöntem ve ilaçlar tavsiye edilmeye başlandı.

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Tiktok, her geçen gün yeni akımlar çıkartıyor, insanların sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Özellikle gençlerin uygulamayı kullanıyor olması, birçok olumsuz sonuca yol açıyor. Sosyal ve psikolojik alanlarda verdiği zararlar bir kenara, sağlığı bile tehdit eder hale gelen akımlar ortaya çıkıyor.

Tiktok trendi: Vajina sıkılaştırma

Tiktok'ta yeni akım vajina sıkılaştırma yöntemleri oldu. Kaynağı belirsiz, uzmanların kesinlikle önermediği yöntemlerle vajina sıkılaştırma önerileri veriliyor. Lazer, krem, şifalı otlar gibi çeşitli maddelerle bunun yapılabileceğine dair videolar çekiliyor. Bu yöntemler kesinlikle zararlıdır.

Kadınlar doğum yaptığında veya menopoza girdiğinde cinsel organlarında büyük değişiklikler olur. Kaslardaki bağ dokuları hasar görürse vajinanın daha gevşek olmaya başlar. Vajina sıkılaştırdığını iddia eden TikTok tarafından popüler hale getirilen birçok ürün ve prosedür var. Ancak bunların çoğu araştırılmayan ve zararlı yöntemlerdir.

Vajina daraltma neden yapılır?

Hamilelik, doğum ve menopoz, östrojen ve progesteron seviyelerinizde değişikliklere neden olur. Toronto Üniversitesi'nde ürolojik cerrah ve profesör olan Dr. Dean Elterman , bu seviyeler değiştiğinde vajinal dokunuzun da değiştiğini söylüyor. Vajinal gençleştirme olarak da adlandırılan vajina daraltma , hormon değişikliklerinden kaynaklanan bazı vajinal sorunlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Vajinal kanalın gevşekliği, vajinal kuruluk, seks sırasında ağrı, seks, sırasında hissizlik, idrarda sızdırma veya tutmada sorun yaşama gibi şikayetlerden dolayı kadınlar bu yöntemlere başvurabiliyor.

Kozmetik ürünler ne kadar güvenilir?

Piyasada vajinayı sıkılaştırmaya yarayan birçok ürün satılıyor. Ama sıkılaştırma adı altında satılsa da bir işe yaramadıkları gibi, sağlığa zarar veriyor. Sıkılaştırdığını iddia eden ürünlerin çoğu herhangi bir testten geçmediği için kadın sağlığı için risk teşkil ediyor. Vajinanın doğal pH'ını bozabilecekleri için vajinanıza jel veya şifalı otlar sürmek özellikle riskli olabilir. Vajinal pH'ınız düştüğünde, bakteri ve diğer enfeksiyonların büyümesi daha kolaydır. Evde lazer veya elektromanyetik cihazlar vajina dokunuzu ısıtarak çalışır, bu nedenle yanlışlıkla vajinanızı yakma riskini taşırsınız.

Vajina daraltma için bir uzmandan yardım istemekle beraber kegel egzersizlerini de deneyebilirsiniz.

Kegel egzersizi nasıl yapılır?

Kegel egzersizlerini ekstra bir vakit harcamadan, oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Kegel egzersizlerini yaparken pelvik taban kaslarınızı 3- 10 saniye tutup sonra yine 3- 10 saniye gevşetmelisiniz. Bunu arka arkaya 10 defa tekrar edin. Gün içinde 3 seansda bu egzersizleri tekrarlayın. Egzersizleri mesaneniz boşken uygulayın. İdrar yaparken bu egzersizleri uygulamayın. Bu egzersizleri günde 5 seansdan fazla uygulamayın.