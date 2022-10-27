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Fenerbahçe Rennes Avrupa ligi maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Rennes Avrupa ligi maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde namağlup lider olan Fenerbahçe, grubun bir diğer güçlü ekibi Rennes ile karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. 

Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

3 eksik var

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres'in yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

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