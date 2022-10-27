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Kızılyıldız - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)

Kızılyıldız - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor.

Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

​Trabzonspor'da 5 isim olmayacak

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR

MUHTEMEL 11'LER

KIZILYILDIZ: Borjan, Milunovic, Dragovic, Erakovic, Kangwa, Sanogo, Kanga, Rodic, Srnic, Pesic, Bukari

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut

STAT: Rajko Mitic Stadyumu
HAKEM: Joao Pinheiro
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen

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