Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı tehlikeli bir oyun oynuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin "Batı dünya ile tehlikeli, kirli bir oyun oynuyor" açıklamasında bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, düşünce kuruluşu Valday Kulübü tarafından düzenlenen toplantının genel oturumunda konuştu.

Putin "Batı son yıllarda, özellikle de son aylarda Ukrayna’daki durumu alevlendirecek ve tırmandıracak bir dizi adım attı" dedi ve "Batı dünya ile tehlikeli, kirli bir oyun oynuyor" diye ekledi.

"Batı'nın bir körlüğü var o da kendini üstün görmektir" diyen Putin "Bugün ne oluyor? Naziler buralara kadar getirdiler işleri. Dostoyevski'yi yok edecek, kültürü yok edecek kadar gözleri döndü. Liberal düşünce olarak ortaya çıkan şey bugün çok tehlikeli noktaya geldi. 'Ne istersen düşün ne istersen söyle'den çıktılar. Bu aslında son derece dominant baskıcı politikaya dönüştü. Kremlin ne yaparsa karşılar ancak önce aynaya, kendilerine bakmaları gerekiyor" dedi.

Putin her şeyi Kremlin'e yıkmanın büyük bir hata olduğunu belirterek "Aslında çok daha sakin bir şekilde düşünmeliler. Her şeyi Kremlin'e atmak yerine 'Biz nerede hata yaptık?' diye düşünmeleri gerekiyor. Dünya kültürüne bu şekilde ihanet edemezsiniz" dedi.

Rus lider Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajlara ilişkin de konuştu ve "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı" ifadelerini kullandı.