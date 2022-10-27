Bebekleriniz pişik yüzünden acı çekmesin! Pişiği geçiren yöntemler...

Pişik, özellikle bebeklerde yapılan bakımlardan veya sağlık problemlerinden ortaya çıkar. Pişiğe bağlı döküntü ve kızarıklıktan dolayı bebeklerin canı acıyabilir ve ağlamasına neden olur. Pişik kremleri ve bebek pudraları bu konuda en iyi yardımcılardır.

Abone ol

Eğer bebeğinizde geçmeyen pişikler varsa ve önlem almak istiyorsanız, pişirin nedenleri ve kurtulma yolları hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Kullanılan bezin kalitesi ve temizleme konusunda oldukça hassas davranılmalıdır. Ayrıca bebeğin kıyafetleri vücudunu sıkmamalı bol kalmalıdır.

Pişik nedir?

Pişik sıklıkla vücudun hava almayan kıvrım bölgelerinin çeşitli nedenlerle ıslak veya nemli kalması sonucunda oluşur. Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozularak iltihaplanması ile sonuçlanan döküntü ve kızarıklığa denir.

Pişik neden olur?

Bebeklerde bebek bezi ilişkili gelişen pişiklerde karşılaşılan en önemli hata bebek bezinin kuru tutulmasına yönelik yeterli hassasiyetin gösterilmemesi, ıslak cildin temizlenmesinde gecikilmesi ve bezin çok sıkı bağlanmasıdır. İdrarla veya dışkıyla temas eden ve kısa süre içinde iltihaplanma riski ile karşı karşıya kalan cilt, bebeğin hareketleri ile birlikte bez tarafından sürekli travmaya maruz kalır. Sonuç olarak ıslaklıkla bütünlüğü bozulan cilt; travma ve iltihaplanmayla birlikte ödemlenir, kızarır ve hassasiyetle ağrı şikayetleri ortaya çıkar. Yetişkinlerde ise hasta bezi, dar kıyafet kullanımı veya yapılan aktiviteler sebebiyle pişik gelişebilir.

Pişik gelişen cilt yüzeyinin temizlenmesi ve bakımında yapılan hatalar nedeniyle pişik lezyonu daha da ilerleyebilir veya genişleyebilir. Özellikle çeşitli kimyasal maddeler, hassas hale gelen cilt yüzeyini daha da tahriş ederek lezyonda ilerlemeye yol açabilir. Yine bölgenin temizlenmesi esnasında cildin silinmesi travmaya neden olarak şikayetleri artırabilir.

Pişiğin tedavi yolları

Bebek bezinin ıslanması durumunda vakit geçirmeden bezin değiştirilmesi gerekir. Bezle temas eden bölgenin nemli tutulmadan en kısa sürede kurulanması ve temizlenmesi önemlidir.

Temizleme aşamasında alkol bazlı olmayan ürünler ve bol su kullanılmalı, uygun havlu veya mendille nazikçe silme yoluyla temizlik sağlanmalıdır.

Bebek bezi bağlanırken sıkı bağlanmamalı ve cildin belirli oranda hava alması temin edilmelidir. Bebek, gün içerisinde bez takılı değilken kuru bir havlu üzerinde bez bölgesiyle temas eden cildin havalanması sağlanacak şekilde takip edilmelidir.

Pişik gelişen bölgelerin tedavisinde çinko bazlı krem veya jeller kullanılabilir. Yine vazelinli kremler ve alkol bazlı olmayan nemlendiriciler yararlı olabilir. Pişiklerin tekrarının önlenmesinde bebek pudrası kullanılabilse de cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabileceği ve bebek tarafından solunum yoluyla alınarak akciğerde tahrişe yol açabileceği için gerekmedikçe kullanımından kaçınılmalıdır. Nişasta kullanımı ise kandida gibi mantarların pişik bölgesinde üremesine yol açabileceğinden kesinlikle önerilmemektedir.