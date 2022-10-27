Vücudu tepeden tırnağa temizleyen detoks çorbası tarifi!

Diyet yapanların tadına hayran kalacağı, hem sağlıklı hem de lezzetli biri detoks çorbası tarifini internethaber.com okurları için derledik. Detoks çorbaları vücuttaki toksinleri atmak için birebir! Peki sağlıklı, leziz mi leziz bir detoks çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? İşte detoks çorbası yapılışı...

Abone ol

Kilo aldığımızda anında vücuda etki eden detoks tarifleri yapmak istiyoruz. Genellikle de aklımıza bir bardak taze sıkılmış yeşil sebze veya meyve suyu geliyor. Ancak detoks etkisi yaratan bu sebzelerle içecek hazırlamak yerine, lezzetli çorbalar da yapmanız mümkün. Sizin için yazın veya kışın ister soğuk isterseniz de sıcak içebileceğiniz detoks çorba tarifini hazırladık. Yapımı çok kolay olan bu çorba metabolizmanızı hızlandırarak, kilo vermenize yardımcı olur. Peki detoks çorbası tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte vücudu tepeden tırnağa yenileyen detoks çorbası için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Detoks çorbası malzemeleri

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 demet dilimlenmiş pırasa

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1 tatlı kaşığı kimyon

2 havuç

1-2 su bardağı sebze suyu

1 orta boy karnabahar

Üzeri için:

1-2 ince dilimlenmiş havuç

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Detoks çorbası nasıl yapılır?

1. adım: Üzeri için fırını önceden 180 derecede ısıtın ve tepsiyi yağlı kağıt ile kaplayın.

2. adım: İnce dilimlenmiş havucu fırın tepsisine koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin, tuz ve karabiber serpin. 25-30 dakika altın rengi olana kadar kızartın. Pişince bir kenara koyun.

3. adım: Çorba için tencereyi orta ateşte ısıtın.

4. adım: Pırasayı zeytinyağında yumuşayana kadar yaklaşık 4-5 dakika soteleyin.

5. adım: Sarımsak ve rezene tohumlarını ekleyin, kokusu çıkana kadar hafifçe pişirin.

6. adım: Havuçları ekleyin ve tuz ve karabiberle tatlandırın.

7. adım: Sebze suyu ekleyin ve kaynatın. Havuçlar yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

8. adım: Daha sonra doğranmış karnabahar çiçeklerini ekleyin ve 10-15 dakika daha pişirin.

9.adım: Çorbayı soğumaya bırakın, ardından pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin. karıştırın. Gerekirse tuz ve karabiber ekleyin.

Son adım: Çorbanın üzerini son olarak fırınladığınız çıtır havuçlarla süsleyip, kaselere bölün ve servis yapın.

Afiyet olsun.