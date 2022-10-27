Miçotakis: Yunanistan, Türkiye'ye dostluk eli uzatmaya hazır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan ifadeler kullanarak ülkesindeki Yunan karşıtı duyguları körüklemekle suçladı ve Yunanistan'ın Türkiye'ye "dostluk eli uzatmaya" hazır olduğunu bildirdi.

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Birçok konuda fikir ayrılığına düşen ve son 50 yılda üç kez savaşın eşiğine gelen iki NATO müttefiki arasındaki gerilim artıyor. Buna, açıklamaları ve eylemleriyle neden olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'de Yunan karşıtı duyguları kışkırtmakla suçlayan Miçotakis, Türkiye'nin göçle ilgili eylemlerine atıfta bulunarak, "Erdoğan Yunanistan'a karşı yalanlarla halkını zehirliyor" dedi.

Miçotakis'ten inciler: Dostluk eli uzatmaya hazırım

Suçlamalarını devam ettiren Miçotakis, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Atina'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Dileğim, gecikme olsa bile, komşularımızın retorik patlamalar olmadan yapıcı eylemlerle gerilimi azaltma, yasallık ve barış içinde bir arada yaşama yolunu seçmesidir." sözlerini sarf etti.

Adalara ağır silah ve asker yığarak sürekli gerilimi artırmasına rağmen, "Benim tarafımda, beni her zaman bir dostluk eli uzatmaya hazır bulacaklar. Daha fazla gereksiz gerilim kaynağına yerimiz yok" diyen Miçotakis, farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Skandal ifadeleri sonrası barış güvercini edasına bürünen Miçotakis, "Halkımızın istediği bu, Yunan halkının istediği, Türk halkının istediği, tüm Avrupa'nın istediği bu" dedi.

Yunan'ın adalardaki askeri mevcudiyeti

Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar, enerji arama haklarını etkileyen Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarını da içeriyor. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konularında maksimalist ve deli saçması iddialarını Batı'nın kışkırtmasıyla dayatmaya çalışan Yunan tarafı tartışmalı kaya parçalarını bile ana karadan üstün görüyor.

Türkiye ayrıca, uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, gayriaskeri statüdeki doğu Yunan adalarında askeri varlığını sürdürdüğü için Yunanistan'ı da kınamıştı.

Yunanistan, adaların karşısındaki Türkiye kıyılarında önemli bir askeri varlığı bulunan Türkiye'den doğrudan bir tehditle karşı karşıya olduğunu ve Türk yetkililerin silahlandırılan Yunan adalarının egemenliğinin tartışılabileceği açıklamalarına sert tepki verdiğini iddia ediyor.

Almanya başbakanı Yunanistan'a arka çıktı

Miçotakis ile görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Scholz, "NATO ortaklarının birbirlerinin egemenliğini sorgulaması olmamalı. Bütün meseleler diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülmelidir. Ve bu konuda çok hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Ege'de batırılan botlar

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Yunanistan tarafından Ege'de öldürülen göçmenleri açıklamasına da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkını Yunanistan'a karşı zehirlediğinde siyasi olarak çıkmaza girdiğini göremediği safsatasında bulunarak bu durumun "gerçekten utanç verici" olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BMGK'de, Ege'de Yunanistan güçleri tarafından göçmenlere karşı uygulanan zulmüne tepki göstermiş, yasa dışı geri itmelerin ve batırılan botların insanlık suçu olduğunu vurgulamıştı.

Kim saldırgan?

Türkiye'nin saldırgan bir tutum sergilediğini iddia eden Yunan Başbakanı, ülkesini ABD üssüne çevirmesine ve Türk savaş uçaklarına binlerce dakika radar kildi atmasına rağmen, "Çünkü komşularımız ve tüm müttefiklerimiz Yunan adalarının kimseyi tehdit etmediğini biliyor” şeklinde konuştu.