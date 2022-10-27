Bakan Koca duyurdu: Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı!

Sağlık Bakanı Koca, "İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

Bakan Koca, "İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi." paylaşımında bulundu.

Skandal görüntülere sahne olan hastanenin faaliyeti durduruldu

İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede görevli personel, tedavi gören yaşlı kadın hastayla alay ederek bu anları kayda almışlardı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfretmişti.

Bakan Koca, bu konuya ilişkin de, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." dedi.

Sayıştay ve kamu denetçiliği bütçeleri Meclis'ten geçti

Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği'nin bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.