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Konu komşuya tarif vermekten yorulacaksınız! Bir yiyenin vazgeçemediği sodalı köfte

Konu komşuya tarif vermekten yorulacaksınız! Bir yiyenin vazgeçemediği sodalı köfte

Köfte dendiği zaman akıllara hem klasik köfte gelir. Ancak şimdi vereceğimiz sodalı köfte tarifi ile, köfte algınız tamamen değişecek ve herkes tarifini soracak. İşte size parmaklarınızı yedirecek sodalı köfte tarifi.

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Bazen karnınız aç olduğunda yediğiniz bir köftenin tadı uzun süre damağınızdan silinmez. İşte şimdi vereceğimiz sodalı köfte tarifi ile uzun süre tadını unutamayacağınız ve sık sık yapacağınız bir köfteyi hazırlayacaksınız.

Sodalı köfte için malzemeler:

  • 500 gr kıyma

  • 1 adet büyük boy kuru soğan

  • 1/2 çay bardağı galeta unu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1 çay bardağı soda

Sodalı köfte yapılışı:

Sodalı köfte tarifi için ilk olarak derin bir kap içine 1 adet büyük boy soğan rendeleyin. Rendelediğiniz soğanın suyu varsa suyunu süzün. Sonrasında üzerine yarım kilo kıyma koyun.

Ardından kaba yarım çay bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım paket kabartma tozu koyun. Son olarak köfteli harcın üzerine 1 çay bardağı soda dökün. Tüm köfte harcını eliniz ile iyice yoğurun. Hazırladığınız sodalı köfte harcını buzdolabından en az 1 saat dinlenmeye bırakın.

Ardından dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizde yuvarlak ya da oval şeklini verin. Şekil verdiğiniz köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine dizin. Köftelerin yanına tercihe göre birkaç domates ve biber koyabilirsiniz.

Sodalı köfteleri önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Üzerleri iyice kızarana kadar pişirin.

Fırında sodalı köfteleriniz piştikten sonra sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.

Sodalı köfte ne kadar sürede hazırlanır? 

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 35 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 18 adet sodalı köfte için geçerlidir.

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