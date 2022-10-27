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Her öğün yemeklerin yanına iyi gider enfes lavaş tarifi!

Her öğün yemeklerin yanına iyi gider enfes lavaş tarifi!

Kebabın, dönerin olmazsa olmazı lavaş, çayın yanında peynirle beraber mükemmel bir uyum sağlıyor. Siz de bu enfes yöresel lezzetten mahrum kalmak istemiyorsanız hazırına para vermeyin! Evinizde lavaş yapmanın keyfini çıkartın! Peki evde lavaş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte lavaş tarifi...

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Nefis yassı ekmek olarak bilinen lavaş, neredeyse her öğünde sofralarımıza lezzetiyle renk katıyor. Bu mükemmel lezzetin tadını evinizde yaşamak istiyorsanız endişelenmeyin! Sizin için ev yapımı kolay lavaş tarifini hazırlıyoruz. Kahvaltıların gözdesi ya da kebap ağırlıklı bir akşam yemeği için ev usulü lavaş eşsiz bir lezzet olarak sofralara konuk olacak. Lavaşı sadece dürüm olarak değil, aynı zamanda Meksika mutfağından quesadilla ve yaratıcı tariflerden omlet pizza gibi tariflerin yanında da tüketebilirsiniz. Evde kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz mayasız lavaş tarifi, sağlıklıklı lavaş tarifi için ev yapımı lavaş tarifi sizi bekliyor. Peki, evde lavaş nasıl yapılır? İşte ev yapımı mayasız yumuşak lavaş tarifi, evde lavaş yapımı... 

Malzemeler

2 su bardağı ılık süt
1 tatlı kaşığı tuz
4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Ara katlar için:

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Lavaş ekmeği püf noktaları

Öncelikle lavaş hamuruna sadece ağartılmış beyaz un kullanırsanız lavaş sert olur.
Hamuru ne çok sert, ne cıvık olmalı.
Bezeleri önceden alıp dinlendirmek hem hamuru kolay açmanızı, hem de pişerken daha güzel kabarmasını sağlar.

Evde lavaş nasıl yapılır? 

Birinci adım: Derin bir kaba ılık süt, tuzu ekleyin. Daha sonra içerisine unu kontrollü şekilde ekleyip yoğurun.

İkinci adım: Hamurunuzu tezgaha alıp pürüzsüz olana kadar yoğurun. (Sakız kıvamında ele yapışmayan bir kıvamda olacak.)

Üçüncü adım: Hiç beklemenize gerek kalmadan hamurunuzu bezelere ayırın.

Dördüncü adım: Bezelerin her birini 10 cm büyüklüğünde açın ve 15 adet bezenize sıvı yağ sürün. Geri kalan 15 adet bezenizi yağladığınız bezelerin üzerine koyun.

Beşinci adım: Çift kat oluşmuş bezelerinizi birer birer açın. Kızmış tavaya lavaşınızı koyun.

Altıncı adım: Lavaşınız göz göz olup kabarmaya başlayınca ters çevirin. Çok fazla pişirmemeye dikkat edin aksi halde lavaşınız kurur.

Son adım: İki kat pişirdiğiniz lavaşınızı ortadan ikiye ayırın. Pişirdiğiniz lavaşları tepsiye dizip üzerini bez yardımıyla örtün. İster sade ister içine istediğinizi koyarak afiyetle yiyin.

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