Bu elbasan tavadan bir dilim tadan tüm tepsiyi yemek isteyecek

Et yemekleri, sofraların olmazsa olmazları arasında yer alır. Genellikle dışarıdan sipariş edilse de, evde de oldukça lezzetli et yemekleri yapılabiliyor. İşte bunlardan biri: Elbasan tava.

İşte ortalama 1 saatte yapabileceğiniz Elbasan tava malzemeleri ve tarifi...

500 gr kuşbaşı doğranmış et

1 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Karabiber

Tuz

Sos için:

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı un

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı et suyu

Tuz

Elbasan tava yapılışı:

Elbasan tava tarifi için; ilk olarak orta boy bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin. Yağın üzerine 500 gr kuşbaşı doğranmış dana ya da kuzu etini koyun. Etler suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak, kavurun. Sonrasında etlerin üzerine 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan ve 2 adet küçük küçük doğranmış yeşil biber ekleyip, kısa bir müddet daha kavurun.

Ardından tencereye 1 çay kaşığı kekik ve 2 diş ince ince doğranmış sarımsak koyup, 5 dakika daha kavurun. Son olarak etlerin üzerine 1-2 parmak geçecek kadar sıcak su döküp, etler yumuşayana kadar pişirin. Etler yumuşadıktan sonra damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Karıştırıp, ocağın altını kapatın. Sonrasında etin suyundan 1 su bardağı alıp, sosunda kullanmak üzere soğumaya bırakın.

Elbasan tavanın sosu için; derin bir kaba 2 adet yumurta sarısı koyun. Üzerine 1 su bardağı un, biraz tuz ve 1 su bardağı süzme yoğurt ilave edin. Tüm sos malzemelerini güzelce karıştırın. Sonrasında yoğurtlu sosun üzerine soğumuş olan 1 su bardağı et suyunu dökün. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıcı yardımı ile karıştırın.

Pişen eti biraz suyu ile küçük bir fırın kabı içine koyup, yayın. Etin üzerine hazırladığınız yoğurtlu sosu dökün. Hazırladığınız elbasan tavayı önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin.

Üzeri kızaran elbasan tavayı fırından çıkartın. Dilimleyip, sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.

Elbasan tava ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 65 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 50 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik elbasan tava için geçerlidir.