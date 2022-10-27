Putin'den Erdoğan açıklaması: Güçlü bir lider

Rusya Devlet Başkanı Putin "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" açıklamasında bulundu. Putin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da önemli ifadeler kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, düşünce kuruluşu Valday Kulübü tarafından düzenlenen toplantının genel oturumunda konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" açıklamasında bulundu.

"Erdoğan güçlü bir lider"

Putin, Türkiye ile ilgili de dikkati çeken sözler sarf etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider. Türkiye ile ortak çıkarlarımız var, Türkiye bizim için güvenli bir ortak."

Ukrayna'ya nükleer saldırı!

"Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok" diyen Putin, "Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var." açıklamasında bulundu.

"Bm'nin yapısı değiştirilmeli"

Putin, "BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.