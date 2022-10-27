Bu burçları kaptınız kaptınız! Hem evlenin hem eğlenin

Bazı kişiler için kullanılan 'hem evlenilir, hem eğlenilir' cümlesi, bazı burçlara adeta cuk oturuyor. İşte evlendiğinizde bile eğlencenizin bitmeyeceği, her anınıza mutluluk, heyecan ve keyif katan burçlar...

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Çevrenizde komik eğlenceli ve komik kişiler bulunması size oldukça iyi gelir, ruh halinizi ve enerjinizi yüksek tutar. Peki hayata karşı tutumunuzu bile değiştirebilecek olan bu kişiler genelde hangi burca sahiptirler? İşte hem evlenilir, hem eğlenilir denilen burçlar...

Kova burcu

Kova burcuna sahip kişiler çok aktif ve sosyal bir arkadaş ortamına, sosyal hayata sahiplerdir. Genelde arkadaş ortamında espriler yapan, pratik ürettiği hikayelerle herkesi güldürenler kova burcu kişilerdir. Eğlenceli ve enerjik kişilikleri sayesinde ortamlarda tüm sempatiyi ve ilgiyi üstlerine çekebilirler. Güzel mizah anlayışları sayesinde ince espriler yapabilir, taklitler ve anlattığı hikayelerle insanları kolaylıkla güldürebilirler. Eğlenceli karakteri sayesinde bulunduğu evliliği de neşeli bir hale getirecek ve evliliğinin sıkıcılaşmasını engelleyecek ve enerjinizi tavan yaptıracak özelliklere sahiptirler.

İkizler burcu

İkizler burcuna sahip kişiler yapıları gereği neşeli, canlı, enerjik ve esprili olurlar. Sahip oldukları keskin zeka sayesinde güzel espriler yapabilirler. İkizler burcu olan kişiler gülmek için çok fazla konu bulur ya da hikayeler oluşturur. Bulundukları ortamı canlı tutmak ve herkesi güldürmek için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca farklı fikirler de hep onlardan çıkar. Sorumluluk sahibi olmaları dolayısıyla da evlilik içinde sizi memnun etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Yüzünüzü güldürmek onları çok mutlu edecek ve sizi üzgün görmek istemeyeceklerdir.

Başak burcu

Başak burcuna sahip kişiler genelde çoğu kişi tarafından soğuk ve mesafeli kişiler olarak tanımlanır. Fakat tam aksine, başak burçları bulundukları ortamı en çok neşelendiren insanlardır. Özellikle mizah konusunda çok ince bir zekaya sahip olmalarıyla, tam isabet espriler yaparak herkesi güldürebilirler. Kimi zaman yaptığı espriler o kadar ince olur ki herkes anlayamaz bile. Sevdikleri ortamlarda genel olarak neşeli ve samimi davranırlar. Onlarla arkadaşlık yapmak zevklidir. Bunun yanı sıra sorumluluk sahibi olmaları, mantıklı düşüncelere sahip olmaları ve enerjik yapılarıyla da evlilik için ilk düşünülecek adaylardan biri haline gelebilirler.