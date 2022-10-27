Başakşehir, İtalya'da üstünlüğünü koruyamadı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina'ya 2-1 kaybetti.Abone ol
Fiorentina ile Başakşehir, Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı İtalyan ekibi 2-1 kazandı.
Başakşehir, 15. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçti. Fiorentina, 26. ve 61. dakikada Jovic'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Başakşehir 10 puanda kaldı. Fiorentina ise puanını 10'a çıkardı.
Başakşehir grupta son maçında sahasında Hearts'la karşılaşacak.