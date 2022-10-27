Erdoğan'ın davet ettiği Nevşin Mengü nasıl Alman ajanı oldu?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Türkiye'nin yüzyılı" lansmanına davet edilen muhalif gazetecilere yönelik tutumu ve AK Parti'nin bu daveti yaparken kaçırdığı başka bir noktayı youtube kanalında değerlendirdi. Özışık ayrıca Nevşin Mengü'ye yönelik 'Alman ajanı' ifadesinin de ne kadar mantıksız olduğunu anlattı.

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AK Parti seçime 7 ay kala medya açılımı yapma kararı aldı. 28 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da "Türkiye'nin yüzyılı" lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Peki davete kimler katılacak, kimler katılmayacak?

Lansman öncesinde bir sürpriz yaşandı ve AK Parti ne kadar muhalif gazeteci varsa hepsini tek tek arayarak bu toplantıya davet etti. Davet edilenler arasında Uğur Dündar, Soner Yalçın, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz, Nevşin Mengi, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, Ruşen Çakır gibi isimler var. Peki davete kimler katılacak, kimler katılmayacak? Bir çok gazeteci gitmeme kararı alırken, kararsız kalanları da Can Ataklı ve Merdan Yanardağ gibi keskin isimler "gitmeyin" diye uyardı. Halk TV ve Sözcü ise toplantıya kurumsal olarak katılmayacaklarını duyurdu. Hadi Özışık youtube kanalında bu konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.

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