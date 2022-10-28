44 milyar dolar veren Elon Musk'un Twitter'da ilk işi onları kovmak oldu!

Elon Musk, dün yılan hikayesine dönen satışın bittiğini ve Twitter'ı satın aldığını resmen açıklamıştı. Şirketin içinde elinde lavaboyla gezen Elon Musk, Twitter'de ilk iş olarak tepe yöneticilerini kovdu.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Musk, Twitter'la ilgili ilk kararını verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Musk Twitter'ın üst düzey yöneticileriyle yolları ayırdı.

COE, CFO dahil kimseyi bırakmadı

Twitter'da çalışan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan heberlere göre, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldı.

44 milyar dolara anlaşmıştı

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı. Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Şirkete elinde lavaboyla geldi

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı. Musk, dün Twitter merkezine elinde lavaboyla giderek yeni patron olduğunu ilan etmişti. Dün, Ünlü milyarder satın alma gerekçesini Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile dünyaya duyurmuştu.

Twitter'i neden satın aldım

Musk kişisel hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti; 'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'