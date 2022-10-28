Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün neler diyecek! İşte 'Türkiye Yüzyılı' belgesindeki 17 başlık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda yeni vizyon belgesini açıklayacak. Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinde neler olduğunu ve bugün Erdoğan'ın neler söyleyeceğini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı...

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Muhalif gazetecilerin ve 11 muhalefet partisi liderinin davet edildiği AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Saat 16:00'da başlayacak toplantıda Erdoğan, “Gelin, güçlü ve büyük Türkiye’yi birlikte inşa edelim” diyecek. "Geçmişte AK Parti’ye oy vermiş ya da vermemiş olabilirsiniz ama yeni Türkiye Yüzyılı’nı birlikte oluşturalım" mesajını verecek. İşte Abdulkadir Selvi'nin köşesinden AK Parti'nin yeni vizyon belgesinin ayrıntıları...

Vizyon belgesinin 3 ayağı olacak

Özal, vizyon sahibi bir liderdi. “21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak” demişti. Hayatıyla ödedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye Yüzyılı hedefini slogan olarak değil, bir vizyon belgesi olarak ortaya koyacak. Bunun üç ayağı olacak.

1- Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil.

2- Kitlelere geleceğe dair umut verilmesi.

3- Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim önerisi.

Erdoğan'ın kırmızı çizgisi

Erdoğan toz pembe bir dünya, toz pembe bir Türkiye vaat etmeyecek. Tam aksine kırmızı çizgileri de olacak. Ama en önemli tema, ‘farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim’ olacak. Kırmızı çizgiler ne? Terör, şiddet ve nefret suçuna bulaşmamış olmak.

Vizyon belgesinin 4 temel ilkesi

Erdoğan, millet esaslı vizyonu entelektüel bir paket içinde kavramlaştırarak sunacak.

1- “Demokratik Cumhuriyet” diyecek.

2- Katılımcı demokrasi önerecek.

3- Pozitif özgürlüklere vurgu yapacak.

4- Hakkaniyet temelinde adalet önerecek.

Yani siyasetin eksenini ideolojik taassuptan, enerjimizi tükettiğimiz kimlik tartışmalarından çıkarıp emek, katkı eksenli Türkiye’nin de tam ihtiyacı olan bir zemine oturtacak. “Yüzümüzü doğruya çevirelim” diyecek.

17 başlıkta yeni Türkiye önerecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 başlık halinde Türkiye Yüzyılı’nı önermesi bekleniyor. Bunun içini yukarıda işaret ettiğim şekilde Türkiye dolduracak. Örneğin barışın yüzyılı, istikrarın yüzyılı, istikbalin yüzyılı, dijital yayıncılık gibi başlıklar olacak. Ama bu 17 başlık bir tabu değil.

Fark eden, fark edilen, farklılıklarıyla zenginleşen Türkiye

Farklılıklar vurgusunun birkaç anlamda kullanılması bekleniyor. Farklılıklar sadece ideolojilerin, kimliklerin üzerine çıkma anlamında kullanılmayacak. Aynı zamanda fark eden bir Türkiye, fark edilen bir Türkiye, farklılıklarıyla zenginleşen bir Türkiye temasında da kullanılacak.

Yeni sivil anayasa önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yeni Anayasa çağrısını yapması bekleniyor. Türkiye bir türlü darbeler anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtulamadı. Erdoğan sadece yeni bir siyaset değil, sivil bir Anayasa önerisiyle gelecek.