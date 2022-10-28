UEFA ülke sıralamasında 12. sıraya yükseldik!

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yükseldik.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı.

Trabzonspor, Kızılyıldız'a, Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Rennes'le 3-3 berabere kalırken, temsilcilerimizde tek galibiyeti ise Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor elde etti.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yükseldi.