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Abdullah Avcı: Çalıştığımız yerden gol yedik

Abdullah Avcı: Çalıştığımız yerden gol yedik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 mağlubiyetle sona eren Kızılyıldız maçının ardından konuştu. Avcı, "Bütün hamleleri yaptık ama maçı çeviremedik" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kızılyıldız Stadyumu'na konuk oldu.

Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız'a mağlup oldukları maçına ardından açıklamalarda bulundu.

"Elimizdeki fırsatları kaçırdık"

Abdullah Avcı, "Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. Direkten dönen 2 top var, topa daha çok sahiptik, çok fazla bir şey vermiyorduk bireysel hata... Baka duran toptan attı." dedi.

"Çalıştığımız yerden gol yedik"

Oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyleyen Avcı, "İkinci yarıda basit kayıplar ama hakimiyet yine bizdeydi. Tam gol öncesi direkten dönen net fırsat var. Dönüşünde gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için gelmiştik"

Kazanmak için geldiklerini belirten Abdullah Avcı, "Kazanmak için gelmiştik. Kazanmak için fırsatlar vardı. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bunun içinde bunlar var. Bireysel performans, bazen detay, bazen anlarda yapamadıklarımız diye özetleyebiliriz." dedi.

"Bundan sonraki hesaplara bakacağız"

Grup hakkında konuşan Avcı, "Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir. Maç kazanmak tekrar Avrupa'da önemli. Buradan çıkardıklarımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

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