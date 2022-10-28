Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı için anket yapacak! Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı güçlendi

'Altılı Masa' cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Türkiye’nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir anket yapmaya hazırlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yeniden adaylar potasına girdiği ve CHP içinde ciddi destekçi bulduğu belirtiliyor.

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'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı için anket düzenleceği öğrenildi. Anketin Türkiye’nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir şekilde tasarlandığı ve anket çalışmasının 2023’te başlaması bekleniyor. Geçen ay "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti" diyen CHP'li üst düzey kaynak ağız değiştirdi ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansının yüksek olduğunu ifade etti.

Kemalciler, İmamoğlu'na sıcak!

CHP’li kaynaklara göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki son dönemlerde oluşan sessizliğin nedeni "izle ve gör" politikasının öne çıkıyor olması. Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen bazı isimlerse İmamoğlu’nun adaylığını net şekilde reddetmiyor.

Adaylık ihtimalinin yükseldiğini görüyorum

CHP'li bir kurma, bu anket fikri aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık fikrinden vazgeçebileceğine’ işaret ediyor. CHP’li kurmay, “Parti içinde elbette hala genel başkanımızın adaylığını gönülden isteyenler var. Yorum yapmaktan kaçınılsa da Ekrem Bey’in de adaylığı ihtimalinin yükseldiğini görüyorum” diyor.

Adaylığı ciddi biçimde konuşuluyor

Partinin İstanbul il örgütü ve İmamoğlu’nun çalışma arkadaşları da İmamoğlu’nun adaylığı ihtimalinin son dönemde ‘ciddi biçimde’ konuşulmaya başladığını aktarıyor.

O isim fikir değiştirdi

Geçen aylarda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının "kesinleştiğini" söyleyen bir CHP’li isim, İmamoğlu’yla birlikte Mansur Yavaş’ın da adaylık şansını "yüksek" gördüğünü belirtiyor. Aynı isim, kazanacak aday’ tartışmasının partileri içinde de karşılık bulduğunu belirtiyor.