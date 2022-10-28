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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Resmi Gazete'de yayımlandı 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giriyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Resmi Gazete'de yayımlandı 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giriyor

Yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğu geliyor. Uygulama 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giriyor.

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Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin Çarşamba günkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Avrupa'da alkol kilidi uygulaması

Araçlara takılan alkol kilitleri, belirli bir sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. 

Raporlara göre aşırı alkol Avrupa’daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık yüzde 25’ine denk geliyor. 

Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı yönetmeliği Avrupa Resmi Gazetesi’nde 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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