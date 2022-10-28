TSK'ye iftira atan Şebnem Korur Fincancı evde bulunan mermiler için bakın dedi?

Terör örgütü PKK kanalında “TSK kimyasal kullandı” iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklandı. Fincancı, evindeki aramada bulunan mermiler için “Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım” dedi.

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PKK kanalında TSK’ya “kimyasal silah kullandığı” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Önceki gün İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Fincancı, Ankara’ya götürülüp Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Daha sonra Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Fincancı soruşturma savcısına ifade verdi.

Örgüt propagandası

Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin “TTB Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvanı, PKK silahlı terör örgütünün basın yayın araçlarından biri olan Medya Haber TV’de kullanmak suretiyle terör örgütü propagandası yaptığına” dikkat çekildi. 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmasına karar verilen Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

O mermiler soruldu

Şebnem Korur Fincancı’nın evinde yapılan aramada 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti. Fincancı’ya Emniyet’teki sorgusunda bu da soruldu. Tabanca fişekleri için “Babamındı” diyen Fincancı, Kalaşnikof fişekleri için ise “Üniversitede öğretim görevlisiyim. Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım” cevabını verdi.

"Yayınlarını bilmiyorum"

Videonun çekildiği yerin de IPPNW üyesi hekim arkadaşlarının grubunda söylendiğini öne süren Fincancı, şöyle devam etti:

"Benim Medya Haber TV'de canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütüyle irtibatını ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum. Çünkü ben hiç haber izlemeyen, hatta kendi bağlantı yaptığım programları da sonrasında izlemeyen bir insanım. Yakın dönemde Türk Tabipler Birliği görevim ve otopsili pek bir olay olmadığı için aranmamıştım, ancak Türkiye İnsan Hakları Vakfında bulunduğum dönemde hak ihlallerinden dolayı daha sık aranıyor ve haber niteliği paylaşımlar ve adli tıp içerikli bilgime danışılıyordu."