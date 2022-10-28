Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, ölümden döndü. Dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şaşmaz, 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Şaşmaz'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belilenen Şaşmaz, hemen ameliyata alındı.
Necati Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Başarılı geçen 3 saatlik anjiyo sonrası tıkanan kalp damarları açılan Necati Şaşmaz, yoğun bakımda tutuluyor.