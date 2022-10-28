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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, ölümden döndü. Dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şaşmaz, 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Şaşmaz'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...

Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belilenen Şaşmaz, hemen ameliyata alındı.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...

Necati Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınan Şaşmaz'ın son durumu...

Başarılı geçen 3 saatlik anjiyo sonrası tıkanan kalp damarları açılan Necati Şaşmaz, yoğun bakımda tutuluyor. 

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