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Katolik lider Papa Francis'ten dünyayı şaşırtan 'porno' itirafı!

Katolik lider Papa Francis'ten dünyayı şaşırtan 'porno' itirafı!

Katolik lider Papa Francis, porno izlemeyi pek çok insanın sahip olduğu bir kusur olarak tanımladı ve rahiplerin ve rahibelerin bile porno izlediğini bildiğini itiraf etti. Papa, herkesi pornografi tüketmenin tehlikeleri konusunda uyardı ve bunun ruhu zayıflattığını ve şeytana yer açtığını söyledi.

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86 yaşındaki Papa, Pazartesi günü Roma'da gerçekleşen bir oturumda, sosyal medyaya dalmış yeni nesil din adamlarının “kimliklerini ve varlıklarını unutmadan Hristiyan olmanın sevincini paylaşmak için dijital araçları nasıl kullanabileceği” sorusunu yanıtlıyordu. Pornografi için, "pek çok insanın sahip olduğu bir kusur... rahipler ve rahibelerin bile" diye konuşan Papa, rahiplere ve ilahiyatçılara "Şeytan hayatınıza oradan giriyor" dedi.

"Bu zaten yozlaşma"

''Sadece çocuk istismarı gibi uç içerikli dijital pornografiden bahsetmiyorum, bu zaten yozlaşma.'' diyen Papa, normal olarak nitelendirilen pornografiden bahsettiğini söyledi ve ''Değerli kardeşlerim, buna dikkat edin.'' diyerek uyardı.

"Telefonlarınızdan silin"

Sosyal medya ve dijital dünyada nasıl gezinileceği konusunda ise bunların hayatta ilerlemek için kullanılabileceğini ancak çok fazla zaman kaybetmemelerini söyledi. "Saf bir kalp, bu pornografik bilgiyi alamaz" dedi. Porno izlemeyi bırakmakta zorlanan rahibe ve rahiplere, içeriği telefonlarından silmelerini tavsiye etti. ''Böylece elinizde bir cezbedici olmaz'' diye konuştu.

Bekaret yemininin bir parçası

Katolik din adamlarının, bekaret yemini tutmaları şartının bir parçası olarak evlenmelerine, seks yapmalarına ve herhangi bir yolla porno izlemelerine izin verilmiyor.

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