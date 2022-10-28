Deniz Uğur-Reha Muhtar davasında yeni gelişme! Reha Muhtar’ın saldırı anları ortaya çıktı
Oyuncu Deniz Uğur bir süredir eski eşi Reha Muhtar ile gündeme geliyor. Muhtar’dan olan ikiz çocuklarının velayetini almak için dava açmış, deliller sunmuştu. Deniz Uğur bir yeni delil daha sundu. Muhtar'ın garsonların üzerine yürüyüp, darp ettiği, 4 kişinin Muhtar'ı zor zapt ettiği ortaya çıktı.
Deniz Uğur, 13 yaşındaki kızlarının babası Reha Muhtar tarafından şiddete uğradığı görüntüleri mahkemeye delil olarak vermişti. Uğur, çocuklarının velayetini sürekli olarak almak için dava açmıştı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nde dava görülmüştü. Karara göre kızları Mina’nın velayeti 2 ay süreyle Deniz Uğur’a verilmiş, Poyraz’ın velayeti ise Reha Muhtar’a verilmişti.
Deniz Uğur mahkemeye Reha Muhtar’ın akli dengesinin yerinde olmadığına dair deliller sunduğu ortaya çıktı. Uğur, yeni bir hamle daha yaptı.
Uğur’un mahkemeye verdiği videolarda Muhtar’ın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhtar’ın 11 Şubat tarihinde gittiği bir restaurantta garsonlara saldırdığı görülüyor. Videoda Muhtar, masasına gelen garsonu ayağa kalkıp itiyor.