Tuvaletinize çamaşır deterjanı dökün ve izleyin olacaklar şok edecek!

Evimizin en sık kullanılan alanlarından biri de tabi ki tuvalet. En hijyen olması gereken ama sık sık kirlenen tuvaletimizi her zaman temiz ve hijyen tutmak çok zor. Peki tuvalet temizliğinde, klozetin içini temiz tutmak için bulaşık deterjanı kullanmayı daha önce akıl ettiniz mi?

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Kirli, tıkanmış tuvaletler herkesin kabusudur, kimse böyle bir tuvalet istemez. Gün içinde en aktif kullandığımız alan olan tuvaletlerin temizliği de oldukça zahmet isteyen bir iştir. Hele tuvaletin sık sık tıkanması ve tiksindirici olayların başında gelir, hele orayı temizlemek... Tuvaletiniz tıkanırsa, normalde sifonu çekmek için kullanılan su sıkışır ve hatta dökülebilir!

Tuvaletin tıkanmasını önlemek büyük oranda elimizdedir. Sizler için tuvalet en kolay pratik ve hijyen nasıl temizlenir onu anlatacağız...

Tüm mendiller ve tuvalet kağıtları “suda çözünebilir” olarak etiketlenmiş olsalar bile, uygun şekilde çöp kutusuna atılmalıdır. Hijyenik pedler ve tamponlar da genellikle çözünebilir” olarak etiketlenir ancak ciddi tıkanmalara ve kanalizasyon altyapısında uzun vadeli hasara neden olabilir.

Tuvalet kağıdının yakın bir ikamesi gibi görünseler de kağıt havlular ve peçeteler asla tuvalete atılmamalıdır. Tuvalet kağıdının aksine, kağıt havlular ve kağıt mendiller suda çabuk çözünmezler. Saç, en kötü tıkanıklıkların bazılarının nedeni olabilir. Başıboş tüyleri tuvalete atmak uygun gibi görünse de doğru yol direkt çöpe atmaktır.

Tıkanan tuvaletler için ilginç çözüm

Saça benzer şekilde diş ipi de tuvalete atıldığında ciddi sorunlara neden olabilir. Tuvalet sifonu çekmek kesinlikle çok hoş bir iş değil ama mutlaka yapılmalı. Tıkanmalardan kaçınmakla ilgili bir iki şey öğrenmek işe yarayabilir, bu yüzden bu sorunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek için sonraki sayfayı okumaya devam edin!

Bu yöntemi deneyin

Bir tuvalet tıkanırsa çoğu insan su akışını engelleyen her şeyi çıkarmak için bir pompa kullanır. Bu yöntem işe yaramazsa, bu sorunu çözmek için genellikle boru temizleyiciler kullanılır. Bu kimyasallar oldukça pahalı olabilir ve bunları evinizde saklamayabilirsiniz. Acil yardıma ihtiyacınız varsa, bunun yerine bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz! Bu kulağa gerçek olamayacak kadar kolay gelse de gerçekten işe yarıyor!

Bulaşık sabunu kullanmayı daha önce duydunuz mu?

Bu yöntem göründüğü kadar kolaydır, tıkanmış tuvalete yeterli miktarda bulaşık deterjanı dökmeniz yeterlidir. Sabunun boruya batması sadece birkaç saniye sürer. Daha sonra sıcak su ekleyip 20 ila 30 dakika beklemeniz gerekir. Tuvalete zarar verebileceğinden lütfen kaynar su kullanmayın. Tıkanıklık kırıldıktan ve fazla su boşaltıldıktan sonra tuvaleti bir kez daha sifonu çekebilirsiniz. Artık tuvaletiniz sadece temiz değil, aynı zamanda hoş kokulu da oldu.

Tuvalete dökün ve bakın...

Bulaşık sabunu da önleyici bir önlem olarak çalışır. Her seferinde tuvalete yeterli miktarda bulaşık sabunu döktüğünüzde, daha sonra sorunlara neden olabilecek kalıntı birikmesi olmadığından emin olursunuz. Bu, özellikle tuvaletiniz daha önce tıkanmışsa ve bunun tekrar olabileceğinden endişeleniyorsanız önerilir.

Son olarak, tuvalet temizliğinde kullandığınız bulaşık deterjanı, diğer tıkanıklık açıcı ürünler kadar zararlı kimyasallar içermez. Tuvaleti temizlemek için bulaşlık deterjanı kullanarak, sağlığınızı da korumuş olursunuz.

Bulaşık deterjanıyla tuvaleti açmak kolaydır ve aşağıdaki video size tam olarak ne yapılması gerektiğini gösterir: