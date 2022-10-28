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Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan TTB için yeni adım

Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan TTB için yeni adım

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Başkanlığı görevinden alınması için davaname hazırladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı. Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

'Terör propagandası'ndan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. 

Davaname nedir?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

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