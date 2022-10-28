Bergüzar Korel "bu net bir dramdır" diyerek sitem etti! Kızıyla videosu sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteriyle hafızalara kazınan Bergüzar Korel kızı Leyla'ya "anne" dedirtmeye çalıştı olanlar oldu. Anne demeyen kızına "Bu net bir dramdır" diyerek sitem eden ünlü oyuncu eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Binbir Gece dizisinde tanıştığı başrol arkadaşı Halit Ergenç'le 2009 yılında dünyaevine giren güzel oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez anne olmuştu. 2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu kızına "Anne" dedirtmeye çalıştığı eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmedi.

"Anne" dedirtmeye çalıştı olanlar oldu

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızına "Anne" dedirtmeye çalıştığı anları paylaştı. O anları paylaşan Korel, kızına 'Ben kimim?' sorusunu sordu. Aldığı cevaplar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 40 yaşındaki ünlü isim videoya "Bu net bir dramdır" notunu düştü.

"Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım"



Daha sonra yayınladığı videoda da "Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8 - 9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor." diyerek esprili bir sitemde bulunan Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile eğlenceli anlarını izleyenler gülümsemeden geçmedi.

İşte Bergüzar Koral kısa sürede gündem olan o videoları;

Bergüzar Korel kimdir?

Bergüzar Gökçe Korel 27 Ağustos 1982, İstanbul, Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve şarkıcı.

Korel, Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızları olarak 27 Ağustos1982 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti. Bu rolün bir zorluğu da Leyla karakterinin Arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı. Bergüzar Korel bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir sürede rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu. Film gişe rekorları kırdı.

Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandırdı. Bu arada reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Kanal D'nin "2006'nın En Fazla Reyting Alan Dizisi" unvanını alan Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı. Bu rolde kendisine oyuncu koçluğunu ünlü sanatçı Ayla Algan yaptı. Bu dizideki başarılı performansı ile 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen “Okuyorum Oynuyorum” projesinde çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi ve onlara oyuncu koçluğu yaptı.

Türk sinema televizyonlarında ve özellikle tiyatroda kalıcı olmak istediğini ve bunun için de çok çalıştığını her fırsatta söyleyen yıldız; voleybol, buz pateni, rüzgar sörfü gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de almıştır. Tolgahan Sayışman ile romantik komedi Aşk Geliyorum Demez filmini çekmiştir.

2010-2011 senelerinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv'de yayınlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. Aynı sene Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmış, Monica Teresse karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012'de başlayan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynamış ve dizide Hakime Hanım Feride Şadoğlu karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu 2016 yılının Ekim ayında eşi Halit Ergenç ile Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile kamera karşısına geçmiştir.