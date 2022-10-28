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Şenol Güneş neşteri vuracak! Sürpriz isimler ilk 11'e

Şenol Güneş neşteri vuracak! Sürpriz isimler ilk 11'e

Beşiktaş'la anlaşan teknik direktör Şenol Güneş'in, Ümraniyespor maçında kadroda değişikliğe gideceği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile birlikte galibiyet hesapları yapacak. Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bazı değişiklikler olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in başarısız olma sebeplerinin başında oyuncu tercihleri geliyordu. Wout Weghorst'lu oyuna alternatif üretememesi sebebiyle Hollandalı golcüden son haftalarda beklenen verimi alamayan Ismael, ek olarak istikrarsız bir görüntü sergileyen Dele Alli'yi ilk 11'de oynatma konusunda ısrarcı olmuştu. Ayrıca Cenk Tosun'dan fazla yararlanmayan ve Jackson Muleka'yı da sürekli olarak hücum hattının sağında oynatarak skor üretme şansını azaltan Ismael ile başarısız sonuçların ardından yollar ayrıldı.

Cenk Tosun ilk 11'e

Beşiktaş'ta göreve Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sebebiyle hücum hattının sağ önünde Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor. Orta sahada da görevin Gedson Fernandes'te olması, ek olarak sol bekte de Artur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın forma giymesi planlanıyor.

Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka'nın da karşılaşmanın ikinci yarısında Weghorst'un bölgesinde süre alacağı tahmin ediliyor. Son haftaların düşüşteki ismi Ersin Destanoğlu'nun yerine de Mert Günok sürprizi yaşanabilir.

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