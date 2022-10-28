Elon Musk sahibi olduğu Twitter'a sırıtarak lavaboyla girdi intikamı fena oldu hepsini kovdu

AMERİKA'nın milyarder ismi Elon Musk Twitter'ın resmen sahibi oldu. Elon Musk twitter hesabından yeni sahibi olduğu kuruma girişiyle ilgili bomba bir paylaşım yaptı. Elon Musk Twitter'a elinde bir lavaboyla girdi. Twitter Inc'in yeni sahibi Elon Musk, ilk iş olarak satın alma sürecinde kendisini yanıltmakla suçladığı üst düzey yöneticilerin hepsini kovdu. Elon Musk twitter'daki profilini de değiştirdi 'Kuş artık özgür" dedi.

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Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Twitter yönetimini eline alan Elon Musk, ilk iş üst düzey yöneticileri kovdu. Elon Musk, satın alma sürecinde kendisini kandırdıklarını söylediği Twitter şirketininin CEO’su Parag Agrawal ve CFO'su Ned Segal dahil olmak üzere tüm üst düzey yöneticileri kapıya koydu.

İlk iş Twitter profilini değiştirdi

Elon Musk Twitter'ın patronu olunca ilk iş profilini değiştirdi. Elon Musk Twitter'daki profilinin altına "Şef Twit" yazdı. Platformda bir paylaşımda yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını yazdı.

Twitter'a sırıtarak bir lavaboyla girdi

Elon Musk Twitter zaferini de şova dönüştürdü. Twitter genel merkezine sırıtarak elindeki bir lavaboyla girdi.

Elon Musk Twitter'dan da paylaştığı bu lavabolu girişinin ardından 'Kuş özgürleşti' diye de twit attı. AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da buna “Kuş Avrupa'da bizim kurallarımıza göre uçacak.” diyerek yanıt verdi.

İlk iş Twitter CEO'sunu kovdu

Elon Musk'un twitter'ı satın alma süreci sancılı geçmişti. Elon Musk sonunda Twitter'ın sahibi olunca intikamını aldı. Musk, sosyal medya platformundaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçladığı Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett’i kovdu.

Çalışanları yüzde 75'ini kovacak mı?

Devir işlemlerinin tamamlandığı yönündeki haberlerden önce ise Elon Musk’ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu söylentileri sonlandırmak için Elon Musk twitter cafede çalışanlarla biraraya geldi.

Elon Musk twitter çalışanları ile yaptığı bu buluşmada kovma söylentilerini yalanladı ve bu kadar büyük bir kesintiye gitmeyeceğini söyledi. Elon Musk, Twitter'ı satın alma nedenlerinden bir tanesinin de “Ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olması” olduğunu yazdı.

Elon Musk Twitter'da tamamen kapatılan tüm hesapların açılacağını duyurdu

Twitter'ı satın alması sancılı oldu

Elon Musk’ın Twitter’daki yatırımları başlangıçta kamuoyunun gözünden kaçtı. Ocak ayında düzenli hisse alımları yapmaya başlayan Musk, Mart ayının ortasına gelindiğinde şirkette yüzde 5’lik hisseye sahip oldu.

Nisan ayında Twitter’ın en büyük hissedarı ortaya çıktı. Ay sonunda ise şirketi 44 milyar dolara satın almak üzere bir anlaşmaya vardı. Sahte hesapları temizlemek ve Twitter’ı özgür konuşma platformu haline getirmek istediğini söyledi. Ancak Mayıs ayı ortasında platformdaki sahte hesap sayısının Twitter'ın iddia ettiğinden daha fazla olduğunu yönündeki endişelerini ortaya çıkararak, satın alma yönündeki fikrini değiştirmeye başladı. Temmuz ayında şirketi satın almak istediğini söyledi. Twitter ise Musk’ın yasal olarak şirketi satın almak konusunda kararlı olduğunu öne sürdü. En nihayetinde platform, anlaşmayı kabul etmesi talebiyle Musk’a dava açtı. Ekim ayı başında ise Musk, yasal sürecin durdurulması şartıyla devir işlemlerini yeniden başlattı.