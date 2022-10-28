Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in maaşı belli oldu rakama bakın!

Beşiktaş'la anlaşan teknik direktör Şenol Güneş'in maaşı belli oldu. Şenol Güneş yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in sözleşmesine dair detaylar netleşti. Siyah-beyazlı kulüpte 2. dönemini yaşayacak deneyimli hoca 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak ve senelik 1.5 milyon euro kazanacak. Beşiktaş yönetimi Güneş'e ayrıca 250 bin euro şampiyonluk primi, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda da 150 bin euro ödeyecek.

Ümraniyespor maçında kulübede olacak!

Beşiktaş ile cuma günü antrenmanlara çıkmaya başlayacak Şenol Güneş, siyah-beyazlıların pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçında kulübedeki yerini alacak.