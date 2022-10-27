Meteoroloji'den kar uyarısı! Uzmanı 'idareli kullanalım' diyerek uyardı İstanbul, Rize, Artvin...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre yurt genelinde hava güneşli ve açık ama bazı şehirler için de alarm durumuna geçildi. Sağanak ve kar yağışı hangi illerde etkili olacak? İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Van, Hakkari, Rize için sarı kodlu uyarıda bulunurken bu kentlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bununla birlikte yurt genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Uzman isim Kerem Ökten de "15 günlük az yağışlı bir döneme giriyoruz" diyerek uyardı.
Uzman isim Kerem Ökten az yağışlı dönem için uyardı ve şunları söyledi:
-15 günlük az yağışlı bir döneme giriyoruz. Suyu her zamankinden daha idareli kullanalım lütfen. Her la nina Kışı öncesi bu olur. Anormal bir durum değil.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.
Sıcaklık mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklıkta herhangi bir değişiklik beklenmiyor.