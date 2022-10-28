Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Doktorunu tebrik ettiler
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın güzelliği dillere destandı. Ancak Şoray’ın estetiksiz hali sosyal medya gündeme bomba gibi düştü. Fransız askısı yaptırdığı bilinen 77 yaşındaki Şoray’ın yüzünde birçok işlem olduğu ortaya çıktı. Şoray’ın estetiksiz halini görenler şok oldu.
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali gündeme geldi. Şoray’ın bu halini görenler gördüklerine inanamadı. Ünlü oyuncunun estetik doktorunu tebrik eden bile oldu.
Türkan Şoray geçtiğimiz günlerde 77 yaşına girdi. 20 kilo veren Şoray’ın fransız askısı yaptırdığı gözlerden kaçmadı. Şoray’ın sinemaya ilk adım attığı zamanlardaki halleri ortaya çıktı.
Türkan Şoray’ın eski haliyle şimdiki hali karşılaştırıldı. Türk sinemasının sultanının sadece fransız askısı yaptırmadığı görüldü. Yüzünde birçok işlem olduğu iddia edildi.
Oyunculuk kariyerine yeni başladığı sıralarda burnunu, dudaklarını yaptıran Şoray’ın estetik doktoru tebrik edildi.