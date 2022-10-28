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Almanya'da 14 yaşındaki Türk öğrenciye başörtüsü engeli

Almanya'da 14 yaşındaki Türk öğrenciye başörtüsü engeli

ALMANYA'daki İslam düşmanlığı vakalarına bir yenisi eklendi. 14 yaşındaki Türk öğrencinin staj başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi. Türk öğrenci, maruz kaldığı ayrımcılığı TRT Almanya Temsilciliği'ne anlattı.

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Almanya'da bir hastane, 14 yaşındaki Türk öğrencinin başörtüsünü ileri sürerek staj başvurusunu reddetti.

TRT Almanya Temsilciliği'ne konuşan öğrenci, "gözlerimde yaşlarla evime döndüm." dedi.

14 yaşındaki Türk öğrenci, yaklaşık bir ay önce Herne şehrinde bir okulda düzenlenen staj fuarında hastane yetkilileriyle iletişim kurdu.

"Bana ilk olarak stajı gerçekten başörtüsü ile yapıp yapmayacağım soruldu"

Öğrenciye, hastane ile yaptığı bir telefon konuşmasında iş görüşmesi için bir randevu verildi.

"Bana sorulan ilk soru, stajı 'gerçekten' başörtüsü ile yapıp yapmayacağım oldu." diyen öğrenci, bu soruya "evet" cevabını verdiğini ve bunun üzerine başvurusunun reddedildiğini ifade etti.

14 yaşındaki Türk öğrenci, "o an ne diyeceğimi ve bu ırkçı konuşmadan sonra ne yapacağımı bilemedim" diyerek yaşadığı üzüntü ve şoku dile getirdi.

"Hastane kararın arkasında duruyor"

TRT Almanya Temsilciliği'nin iletişime geçtiği Herne/Castrop-Rauxel Protestan Hastane Birliği verilen kararın arkasında durdu.

Açıklama yapan yetkili, hastane birliğinin "Hristiyan" bir yapı olarak tanımlandığını ve bu nedenle çalışanlarda başörtüsünü kabul etmediklerini söyledi.

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