AK Parti'den davet almayan Fehmi Koru'dan tepki: Film/dizi izlemeyi tercih ederim

Fehmi Koru AK Parti'nin Türkiye yüzyılı programına muhalif gazetecilerin davet edilmesini yorumladı. "Davet gelseydi bile katılacağımı sanmıyorum" diyen Koru, "Orada geçireceğim vakitte bir şeyler okumayı veya göz açıcı bir film/dizi izlemeyi tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

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AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı etkinliği günlerdir konuşuluyor. Yeni dönemin siyaset vizyonunun açıklanacağı Ankara Arena'daki tanıtıma davet edilen muhalif gazetecilerle ilgili tartışmalar sürüyor.

Kimileri mahalle baskısı nedeniyle katılma kararından çark etti. Muhalif olmasına rağmen programa davet edilmeyen Fehmi Koru da iktidara yüklendi.

Koru, bugünkü yazısında "Ben davetlilerden değilim, böyle bir çağrı da beklemiyordum, fakat davet gelseydi bile katılacağımı sanmıyorum." dedi.

"Film izlemeyi tercih ederim"

Basın özgürlüğüne tehdit olarak gördüğü dezenformasyonla mücadele yasasına ilişkin eleştiriler sıralayan Koru, yasa çıkmasın diyenlerin toplantıya davet edildiğini yazarak, yazısını böyle tamamladı:

"Eleştirilere kulak asıldı mı?

Hayır.

Tam tersine, basını tehdit altına düşürme amaçlı düzenlemeyi parmak kaldırarak yasa haline getiren iktidar milletvekilleri, o eylemlerinin ardından, zaferlerini kutlamak için bir toplu fotoğrafla poz da verdiler.

Zaferlerini kutlamak için…

Şimdi o toplu fotoğrafa birkaç gazetecinin de katılması isteniyor.

Gidenler gidebilir, ancak öyle bir toplantıya davet edilmiş ve en başta duyurduğum ilkem yüzünden gitmeye kalkmış olsam bile, ayaklarımın bu isteğe isyan edeceklerini biliyorum.

Orada geçireceğim vakitte bir şeyler okumayı veya göz açıcı bir film/dizi izlemeyi tercih ederim.”