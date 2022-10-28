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Jorge Jesus kötü haberi verdi en az iki maç yok

Jorge Jesus kötü haberi verdi en az iki maç yok

Gustavo Henrique, Fenerbahçe-Rennes maçının 60. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Karşılaşmanın ardından oyuncunun durumuna dair açıklamalarda bulunan Jesus, "Minimum 2 maç olmayacak." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Rennes'e karşı oynanan mücadelede rakibi ile 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli isim, Gustavo Henrique Rennes mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Alioski'ye bırakmıştı.

Sakatlığının durumu merak edilen Henrique saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemezken, Jorge Jesus Brezilyalı yıldızın son durumuna dair açıklamada bulundu.

Gustavo'nun bir kas sakatlığını yaşadığını belirten Jesus, "Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim" ifadelerini kullandı.

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