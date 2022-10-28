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Kadıköy'de korku dolu anlar İETT otobüsü müze duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de korku dolu anlar İETT otobüsü müze duvarına çarptı

KADIKÖY’de şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü, önce yol kenarında bulunan park halindeki araçlara daha sonra müzenin duvarına çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan park halindeki araçlara ardından Gazhane Müzesi’nin duvarına çarptı.

Kaza esnasında otobüs içerisinde ve kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Meydana gelen kazada yaralı ve can kaybı olmazken, İETT otobüsü ve müze duvarında maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Oğuzhan Altunel, “Biz burada otururken aniden bir ses ile irkildik. Arkadaki yolda belediye otobüsü park halindeki araçlara vurarak ve duvara sürterek durabildi. Koşarak gidip baktık. Herhangi bir yaralanan yoktu. Maddi hasarlı bir kaza olmuş” dedi.

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